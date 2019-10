Fangueiro alerta: "Portugal não deve menosprezar o Luxemburgo"

O treinador do líder do campeonato do Luxemburgo, Carlos Fangueiro, deixa um aviso à seleção portuguesa: menosprezar a seleção luxemburguesa é um risco para o jogo de sexta-feira.

Portugal joga em Alvalade contra a seleção do Luxemburgo, no seu quinto encontro da fase de qualificação para o europeu de 2020. A equipa de Fernando Santos tem oito pontos em quatro jogos e vem de triunfos na Sérvia e Lituânia.

A quatro dias do Portugal-Luxemburgo, Carlos Fangueiro, em entrevista a Bola Branca, atribui o favoritismo a Portugal. No entanto, o treinador que atualmente é líder do campeonato do Luxemburgo, pelo Titus Pétange, deixa avisos à equipa das quinas.



"Portugal é mais forte a nível de equipa mas também a nível de individualidades. No entanto, se entrar em jogo em bicos de pés e achar que o jogo está ganho antes de começar, vai ter dificuldades. A seleção luxemburguesa, diante de opositores mais fortes, recua muito as linhas, fecha os espaços, monta um 4-4-2 em linha e, portanto, Portugal tem de ser rápido, dinâmico, jogar a um e dois toques de bola, variar o centro de jogo para aproveitar os espaços e criar desequilibrios", refere.

Nesta entrevista, Carlos Fangueiro explica que a seleção luxemburguesa tem aumentado a qualidade e, hoje em dia, grande parte dos jogadores atuam fora do campeonato interno.



"Se não estou em erro, dos convocados para o jogo com Portugal, apenas quatro jogadores atual no campeonato luxemburgês. Os restantes atuam na primeira ou segunda ligas da Ucrânia, Bélgica ou Alemanha. Isso é um sinal positivo e significativo da evolução que o futebol teve aqui", sublinha.

Gerson é o craque

Numa análise individual à equipa, Carlos Fangueiro destaca Gerson Rodrigues. O extremo de origem portuguesa está no Dínamo de Kiev, depois de ter passado pelos japoneses do Júbilo Iwata. Tem 24 anos e é a figura da seleção do Luxemburgo.

"Neste momento, a seleção do Luxemburgo mistura jovens com alguns jogadores mais experientes. Está a ser feita uma renovação e, nesta altura, o Gerson Rodrigues é um jogador com uma intensidade de jogo muito forte, um extremo direito muito rápido do Dínamo de Kiev. Teve uma progressão enorme nos últimos anos, a sua agressividade ofensiva pode desequilibrar e criar problemas a Portugal", admite o técnico.

Carlos Fangueiro é um português de sucesso no Luxemburgo. O antigo jogador de Leixões e Vitória de Guimarães, entre outros emblemas, emigrou para o Luxemburgo em 2011 como jogador e hoje é o treinador da equipa que lidera o campeonato, o Titus Pétange.



"As coisas estão a correr muito positivamente. Estamos na liderança pela segunda semana consecutiva. O objetivo é ficar nos cinco primeiros, trata-se de um clube com apenas cinco anos de existência. Tudo vamos fazer para continuar na liderança, a tarefa é extremamente difícil, temos conseguido bons resultados frente a candidatos ao título e aos lugares europeus como o Dudelange, que é o atual campeão, ou o Differdange. É possível acreditar que vamos conseguir algo de positivo", conclui.

O jogo entre as seleções de Portugal e Luxemburgo realiza-se na próxima sexta-feira, no Estádio de Alvalade às 19h45, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.