Início de época do Benfica está abaixo das expectativas de António Figueiredo

A época do Benfica não está a corresponder às expectativas. A opinião é do antigo dirigente dos encarnados António Figueiredo, para quem a equipa de Bruno Lage não está a jogar aquilo que mostrou na temporada passada, principalmente após a derrota com o FC Porto.

Em entrevista a Bola Branca, António Figueiredo assume que o arranque de época do Benfica está a ser "um pouco abaixo" do que os benfiquistas esperavam, "face ao que tinha acontecido na época passada".

"Não tanto pelos resultados mas pelas exibições, pelo futebol praticado, principalmente depois da derrota com o FC Porto. Parece que houve uma convulsão na equipa, sem a simplicidade e êxito que tinha tido até ao momento", refere Figueiredo.

Quanto à prestação do Benfica na Liga dos Campeões, com duas derrotas em dois jogos, António Figueiredo fala em desilusão:



"Estes dois jogos foram uma desilusão, temos de ser honestos e realistas. Não perdemos com o Manchester City, PSG, Real Madrid ou Barcelona, foi com equipas que estavam ao alcance do Benfica. Já se sabia que o grupo era equilibrado e o que espero é que se atalhe caminho, porque o Benfica ainda não está fora da luta pelo apuramento."

Reforços de qualidade, mas nenhum como Félix

Nestas declarações a Bola Branca, António Figueiredo elogia os reforços, mas admite que nenhum conseguiu colmatar a saída de João Félix.

"Os reforços são bons, mas, obviamente, nenhum tem a vivacidade e espontaneidade de João Félix. Mas era impossível manter um jogador que vale 120 milhões de euros. A equipa está equilibrada, só precisa de maior entrosamento, que a rotatividade não seja exagerada e que não existam tantas lesões", analisa o antigo dirigente.

Jota e Grimaldo deverão ser os próximos jogadores a renovar contrato. António Figueiredo considera imprescindível continuar com esta politica de novos vínculos, ainda que estranhe a demora do anúncio do acordo com o jovem avançado da formação encarnada.



"Já há tanto tempo que estão a tentar renovar com o Jota, deve haver alguma dificuldade, mas é um jogador importante para o Benfica. O Jota tem aproveitado as oportunidades, tem demonstrado a sua capacidade e cada vez terá mais chances de jogar. A aposta na juventude é para manter e tentar segurar os talentos mais tempo, embora em alguns casos, como o de Félix, seja impossível", conclui.