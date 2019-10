Benfica explica problema físico de Rafa

O Benfica esclareceu a lesão de Rafa Silva, que falhará o duplo-compromisso da seleção nacional devido a uma "tendinopatia no adutor à esquerda".

O médio das águias era esperado esta segunda-feira, no arranque do estágio da seleção portuguesa, mas ficará de fora das partidas contra Luxemburgo e Ucrânia.

O Benfica volta a competir no dia 18 de outubro, na Taça de Portugal, no terreno do Cova da Piedade.