Benfica considera "urgente repensar e alterar" a calendarização

O Benfica mostra-se crítico para com o facto de o campeonato parar por um mês e depois haver uma sequência de muitos jogos em pouco tempo.

"É urgente repensar e alterar estas questões da calendarização. Não se trata somente da paragem prolongada – ainda mais se nos cingirmos ao Campeonato Nacional –, mas também da elevada concentração de jogos que se seguirá a esta paragem", escreve o clube, na sua "newsletter".

Os representantes portugueses nas competições europeias terão séries de quatro (Benfica) e cinco (FC Porto, Sporting, Braga e Vitória de Guimarães) jogos em duas semanas, entre Liga Europa ou Liga dos Campeões e campeonato, com os jogos de ambas as provas intercalados.

Para o clube da Luz, esta congestão representa "um constrangimento para todos os clubes que disputam as competições europeias".

"Este não é, definitivamente, um calendário que salvaguarde os interesses do futebol português, tendo em conta, nomeadamente, a questão do 'ranking' europeu com implicação direta na quantidade de clubes portugueses que poderão participar nas competições europeias e em cada uma delas, bem como em que fases das provas iniciarão essas participações. A rever urgentemente", apela o Benfica.