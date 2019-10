Morreu Ginger Baker, baterista e cofundador dos Cream

Ginger Baker, o baterista e cofundador da banda britânica de rock Cream, morreu neste domingo, aos 80 anos, anunciou a família.

"É com muita tristeza que anunciamos que Ginger morreu pacificamente no hospital hoje de manhã", escreveram familiares na conta do músico no Twitter.

Gary Hibbert, um representante da família, confirmou a morte à agência Associated Press.

Ginger Baker ficou mais conhecido enquanto membro dos Cream, com o guitarrista Eric Clapton e o baixista Jack Bruce.

É considerado um dos três grandes bateristas da história do rock dos anos 1960, com Charlie Watts dos Rolling Stones e Mitch Mitchell dos Jimi Hendrix Experience.

Nascido em Lewisham, um bairro do sudoeste de Londres, em 1939, começou a sua carreira no jazz.

Em 1962, é convidado a integrar uma das bandas de blues de Alexis Korner para o lugar de Charlie Watts, que saiu do grupo para integrar os Rolling Stones.

Em 1966, formou os Cream com Jack Bruce, mas o trio separou-se em 1968, lançando o último álbum em 1969.

A banda voltou a juntar-se em 2005, para quatro concertos no Royal Albert Hall, em Londres, e dois no Madison Square Garden, de Nova Iorque.