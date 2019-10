Sínodo da Amazónia. Papa pede que se evitem “colonialismos” do passado

O Papa Francisco inaugurou este domingo, no Vaticano, a primeira assembleia especial do Sínodo dos Bispos dedicada à região da Amazónia, pedindo que a Igreja Católica nunca repita “colonialismos” do passado.

“Quando, sem amor nem respeito, se devoram povos e culturas, não é o fogo de Deus, mas do mundo. Contudo quantas vezes o dom de Deus foi, não oferecido, mas imposto?! Quantas vezes houve colonização em vez de evangelização?! Deus nos preserve da ganância dos novos colonialismos”, declarou na homilia da missa a que presidiu na Basílica de São Pedro, concelebrada também pelos novos cardeais, entre os quais D. José Tolentino Mendonça.

Francisco sublinhou que as populações da Amazónia carregam “cruzes pesadas” e pediu que a Igreja lhes leve “a consolação libertadora do Evangelho”.

“Por eles, pelos que estão agora a dar a vida, pelos que deram a sua vida, com eles, caminhemos juntos”, apelou.

Francisco recordou ainda o “fogo ateado por interesses que destroem”, como o que devastou recentemente a Amazónia, considerando que este “não é o do Evangelho”.

“O fogo de Deus é calor que atrai e congrega em unidade. Alimenta-se com a partilha, não com os lucros. Pelo contrário, o fogo devorador alastra quando se quer fazer triunfar apenas as próprias ideias, formar o próprio grupo, queimar as diferenças para homogeneizar tudo e todos”, afirmou.

Entre polémica e esperança

“Amazónia: novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral” é o tema escolhido pelo Papa Francisco para a Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos que decorre até 27 de outubro, no Vaticano.

O tema escolhido motivou críticas, particularmente por parte de responsáveis brasileiros, preocupados com questões ligadas à soberania sobre o território.