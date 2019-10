Dois ingleses morrem por afogamento na Zambujeira do Mar

Dois ingleses – um homem, de 34 anos, e uma mulher, de 33 – morreram este domingo vítimas de afogamento na Zambujeira do Mar, no concelho de Odemira, confirmou a Renascença junto do capitão do porto de Sines, Silva Filipe.

A forte ondulação arrastou as vítimas para uma zona de rochas, de onde só conseguiram sair com a ajuda de alguns surfistas que se encontravam naquela praia.

No local estiveram meios terrestres e marítimos dos bombeiros, da Polícia Marítima, e do INEM, para além de um helicóptero da Força Aérea que também foi mobilizado. O alerta para a ocorrência foi dado às 14h30.

As duas vítimas ainda foram resgatadas do mar para o areal da praia da Zambujeira do Mar "em paragem cardiorrespiratória", tendo sido sujeitas "a manobras de reanimação", mas sem sucesso, acrescentou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, à Lusa.

Praia já não era vigiada

Segundo Silva Filipe, em declarações à Lusa,, os surfistas que se encontravam na zona "tentaram ajudar e conseguiram detetar os dois corpos e levaram-nos para uma pequena praia a sul da Zambujeira do Mar".

O acesso a esse "pequeno areal" só foi possível com recurso a "um helicóptero da Força Aérea Portuguesa (FAP)", um EH-101 Merlin, que "trouxe as duas vítimas em paragem cardiorrespiratória para a praia da Zambujeira do Mar", onde "foram sujeitas a manobras de reanimação".

Os dois estrangeiros foram ainda transportados de ambulância, continuando em manobras de reanimação, para o Serviço de Urgência Básico do centro de Saúde de Odemira, onde acabou por ser "declarado o óbito", explicou.

O comandante local da Polícia Marítima de Sines lembrou que a época balnear acabou a 15 de setembro e que, por isso, esta, tal como outras praias, "já não são vigiadas, nem têm nadadores-salvadores".

"Os elementos da Estação Salva-vidas de Vila Nova Milfontes e de Sines, com uma embarcação de semirrígida e uma mota de água, deslocaram-se de imediato para o local", tal como "a Polícia Marítima também acorreu à zona por terra, enquanto, no areal, "os bombeiros também tentaram logo fazer a reanimação", mas não foi possível salvar as duas pessoas, acrescentou.