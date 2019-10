Benfica reforça liderança

O Benfica goleou o Portimonense por 7-0, em jogo antecipado da jornada 18 do campeonato de futsal.

Os golos dos encarnados foram apontados por Fernadinho (2), Chaguinha (2), Fits, Robinho e Fábio Cecílio.

Com este triunfo, a equipa da Luz reforçou a liderança do campeonato, com seis pontos de avanço e um jogo a mais.

Sporting, Quinta dos Lombos, Modicus e Viseu 2001 estão os quatro no grupo de segundos classificados.

Nesta jornada, os leões empataram em casa.