Votaram perto de dois milhões de pessoas até às 12h00. É mais do que em 2015

Veja também:



Cerca de dois milhões de eleitores já tinham votado nas eleições legislativas até às 12h00 deste domingo.

São 18,83% dos 10,8 milhões de eleitores inscritos – uma descida de 1,82 pontos percentuais face às anteriores legislativas, mas como são mais os eleitores, representa na verdade um aumento da afluência.

Nas últimas eleições legislativas, realizadas em 4 de outubro de 2015, a afluência média às urnas à mesma hora estimava-se em 20,65%, o que correspondia a cerca de 1,9824 milhões de votantes.

Os números são do Ministério da Administração Interna.

Segundo a Comissão Nacional de Eleições (CNE), a votação está a decorrer com normalidade.

"Os pedidos de esclarecimento que têm havido enquadram-se dentro do normal de um dia pacífico de eleições", diz o porta-voz João Tiago Machado, à agência Lusa.

Houve, contudo, duas tentativas de boicote, no concelho de Montalegre.

Para as eleições deste domingo estão recenseados mais de 10,8 milhões de eleitores, no território nacional e no estrangeiro – mais cerca de 1,1 milhões do que nas anteriores legislativas, em 2015, devido ao recenseamento automático no estrangeiro (segundo a Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna).

Em 2015, a taxa de abstenção atingiu o recorde de 44,4%, comparando com os 8,3% nas eleições para a Assembleia Constituinte, em 1975, ou os 16,4% das primeiras legislativas, em 1976.