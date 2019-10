Santana Lopes: “Os ventos em Portugal sopram para o lado da esquerda”

Santana Lopes já assumiu este domingo que não vai ser eleito deputado pelo círculo de Lisboa, naquela que era a grande aposta do Aliança para chegar à Assembleia da República. Por isso, em conferência de imprensa, o ex-primeiro-ministro revelou que vai colocar o lugar à disposição no senado, o órgão máximo do partido entre congressos, no próximo sábado.

“O Aliança não deve conseguir eleger um deputado, em democracia não há justiça ou injustiça, há votos, que exprimem a vontade da população. O Aliança não é um partido monotemático, de uma causa singular”, frisou, fazendo uma referência ao sucesso eleitoral do PAN.