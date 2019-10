PSD dá parabéns ao PS, mas alerta para "excesso de triunfalismo"

David Justino, vice-presidente do PSD, dá os parabéns ao PS pela vitória nas eleições legislativas “que as projeções anunciam”.

“Quero começar por saudar o PS pela vitória que as projeções anunciam. Da parte do PSD existe o reconhecimento factual, quase, do cenário das quatro projeções conhecidas”, declarou.

"O excesso de triunfalismo poderá ser pouco avisado, nomeadamente quando confrontando as diferentes projeções, o PS poderá ter entre um mínimo de 33% e 40% e o PSD entre um mínimo de 24,2% e 31%”, afirmou David Justino.

O dirigente do PSD destaca que o partido liderado por Rui Rio registou um "aumento significativo" nestas eleições em relação às primeiras sondagens realizadas no início da campanha.

"Vamos aguardar mais um tempo porque as margens são muito grandes. É uma noite em que, geralmente, todos ganham não. Nós não queremos assumir essa figura um pouco ridicula. Se perdemos perdemos", afirma David Justino.