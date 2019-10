PS vence e poderá vir a ter maioria absoluta

O PS ganha as eleições legislativas 2019, mas sem maioria absoluta. É o que adiantam as várias projeções das televisões, divulgadas às 20h00.

Segundo a projeção da SIC, feita pelo ICS/ISCTE, o PS pode ficar num intervalo entre 36 e 40%, o PSD 24,2 a 28,2%, o BE é terceiro com 8,9 a 11,9%, a CDU 4,7 a 7,3%, o CDS desce para quinto com um intervalo entre 2,4 e 5%, o PAN sobe para entre 2,5% e 4,5%. A Iniciativa Liberal, o Livre e o Chega podem também eleger.

Já segundo a projeção da RTP, realizada pela Universidade Católica, o PS tem 34 a 39%, o PSD 27 a 31%, o BE é terceiro com 9 a 12%, a CDU 6 a 8%, o CDS desce para quinto com 3 a 5%, o PAN sobe e alcança 3 a 5%, o Livre e a Iniciativa Liberal podem também eleger pelo menos um deputado e entrar no Parlamento.

Por sua vez, segundo a projeção da TVI, feita pela Pictagórica, o PS tem 34,5% a 38,5%, o PSD 24,6 a 28,6%, o BE é terceiro com 7.7% a 11,7%, a CDU entre 6 e 8%, o CDS 2.9 a 4,9%, o PAN 2.7 a 4,7% e a Iniciativa Liberal com 0,9 a 2,9%.