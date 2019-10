"Parlamento dos pequenitos". Vem aí um recorde de partidos na Assembleia da República?

2019 pode marcar uma espécie de revolta dos mais pequenos, com Iniciativa Liberal, Chega, Livre e Aliança a terem hipótese de conquistar lugares na Assembleia da República, de acordo com as várias sondagens à boca de urna.



A confirmarem-se as projeções, a próxima Assembleia da República poderá ser a mais diversa de sempre, podendo chegar a um total de dez partidos representados. O anterior recorde, de nove partidos, tinha sido obtido na segunda legislatura, resultado das eleições legislativas realizadas a 5 de outubro de 1980, há precisamente 39 anos e um dia.

O Aliança Democrática – que agregava PSD, CDS e PPM – foi então vencedor, enquanto o PS concorreu em coligação com a União da Esquerda para a Democracia Socialista (UEDS) e a Acção Social Democrata Independente (ASDI), o que acabou por multiplicar o número de partidos. O PCP concorreu em coligação com o MDP/CDE, na APU. A UDP elegeu ainda um deputado.

Só os resultados finais desta noite eleitoral ditarão quantos destes partidos terão representação parlamentar na próxima legislatura.



Ao que vêm os estreantes

A Iniciativa Liberal foi fundada em dezembro de 2017 e tem Carlos Guimarães Pinto como presidente. Já tinha concorrido às europeias de maio, com o cabeça de lista Ricardo Arroja a conseguir 0,88% (29.120 votos).

Defende o liberalismo económico e também social, elegendo a descida e eliminação de impostos como a medida primordial do programa. A irreverência da sua campanha e a aposta nas redes sociais fizeram com que se destacasse na campanha eleitoral.

O Chega pode chegar ao Parlamento menos de seis meses depois da sua fundação, em abril de 2019. Tem sido enquadrado pelos analistas como um partido populista e nacionalista, que defende medidas polémicas como a castração química para os pedófilos e a redução do número de deputados no parlamento para 100.

A cara mais conhecida do partido é a do cabeça de lista por Lisboa, André Ventura, a esperança do partido para chegar ao Parlamento. Foi candidato do PSD à Câmara Municipal de Loures, nas eleições autárquicas de 2017, tendo alcançado 21,55% dos votos. Numa coligação denominada Basta!, obteve 1,49% dos votos (49.496) nas europeias de maio. Ganhou ainda notoriedade como comentador político e desportivo na CMTV.

O Livre insere-se na esquerda verde europeia e tem como principal figura Rui Tavares. Foi fundado em 2014 e falhou, em 2015, a eleição do ex-eurodeputado do Bloco de Esquerda por Lisboa, que era a grande aposta do partido (0.73%, 39.340 votos). O historiador falhou também a eleição como eurodeputado, em maio.

A ecologia, a democracia participativa e o europeísmo são três das principais bandeiras do Livre, que tem como cabeça de lista por Lisboa Joacine Katar Moreira, a primeira mulher negra cabeça de lista numas legislativas. Rui Tavares já era um defensor de coligações na esquerda, mesmo antes da geringonça.

Com 94% dos resultados apurados, já se sabe que Pedro Santana Lopes, ex-primeiro-ministro, que se desfiliou do PSD para fundar o Aliança, em outubro de 2018, "muito provavelmente" não será eleito.

Está situado à direita e o próprio Santana Lopes definiu o partido como “radicalmente moderado”. Em campanha, promoveu, entre outras medidas, a estabilidade na colocação dos professores, com “períodos mais alargados” de colocação, e a universalização dos seguros de saúde e promoção da liberdade de escolha.