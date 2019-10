Mesas de voto abriram às 8h00 e encerram às 19h00. Sabe onde votar?

Estão abertas, desde as 8h00, as mesas de voto para as eleições legislativas que decorrem neste domingo. Pode votar até às 19h00. Nos Açores, devido à diferença horária, as mesas de voto abrem e encerram uma hora depois da hora de Lisboa

Estão recenseados mais de 10,8 milhões de eleitores no território nacional e no estrangeiro – mais cerca de 1,1 milhões do que nas anteriores legislativas, em 2015, devido ao recenseamento automático no estrangeiro.

Também em relação a 2015, o número de mandatos de deputado a atribuir nos círculos eleitorais da Guarda e de Viseu diminuiu de quatro para três e de nove para oito, respetivamente, enquanto Lisboa e Porto ganharam um lugar cada.

No total, são eleitos 230 deputados, divididos por 22 círculos (18 no Continente, dois nas regiões autónomas e círculos da emigração – Europa e Fora da Europa).

Ao longo dos anos, a taxa de abstenção tem vindo a aumentar. Nas últimas legislativas, a atingiu o recorde de 44,4%, comparando com os 8,3% nas eleições para a Assembleia Constituinte, em 1975, ou os 16,4% das primeiras legislativas, em 1976.

Às eleições deste domingo concorrem 20 partidos políticos e uma coligação – é o maior número de sempre, embora apenas 15 se apresentem a todos os círculos eleitorais.

Há quatro partidos novos: Aliança, Reagir Incluir Reciclar (RIR), Chega, Iniciativa Liberal, sendo a única coligação, a CDU, que junta PCP e PEV e independentes.

Os outros partidos políticos concorrentes são: PSD, PS, BE, CDS-PP, PAN, PNR, PDR, PCTP-MRPP, PPM, PTP, Livre,MPT, PURP, Nós, Cidadãos!, MAS e JPP.

A 16 de outubro serão contados os votos dos círculos da Europa e Fora da Europa, que elegem quatro deputados. Após o apuramento destes dois círculos, fica fechado o apuramento geral dos resultados das legislativas.

Onde votar?

Esta é a 16.ª vez que os portugueses são chamados a votar em legislativas. Se antes era preciso levar sempre o cartão de eleitor, tal deixou de ser necessário desde agosto do ano passado.

Hoje, só tem de se fazer acompanhar de um cartão de identificação – seja cartão do cidadão, bilhete de identidade, passaporte ou carta de condução.

Para saber onde vota, tem várias hipóteses: