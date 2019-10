CDU destaca que "não haverá maioria absoluta" do PS

Paulo Raimundo, do PCP, reagiu com prudência às estimativas que admitem um dos piores resultados em legislativas de PCP/CDU. Porém, há pelo menos um motivo de contentamento.



“O que a vossa projeção avança é um aspeto a sublinhar, de que não haverá maioria absoluta, o que é um aspeto positivo, um objetivo que tínhamos colocado”, declarou o dirigente comunista.

Paulo Raimundo destaca que estamos ainda perante projeções e tudo pode ainda acontecer até ao final da noite.

Questionado se está disponível para uma coligação com o PS, o dirigente comunista respondeu que António Costa “poderá contar com a CDU – teremos um resultado ligeiramente inferior a 2015 - em tudo o que for positivo nós votaremos a favor e estaremos contra tudo o que for negativo para os trabalhadores”.

“A força que tivermos é a força com que andaremos para a frente com as nossas reivindicações”, afirmou Paulo Raimundo.