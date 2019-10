Catarina Martins. Bloco disponível para negociar nova "geringonça" com o PS

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, reconheceu, este domingo, a vitória eleitoral do PS, considerando que os socialistas têm "todas as condições para formar governo".

“Sem tabu nem suspense, digo: o PS tem todas as condições para formar Governo. E se precisar de apoio, tem duas opções: procurar uma solução de estabilidade ou realizar negociações ano a ano para cada orçamento. Estamos disponíveis para ambas”, declarou.

"O Bloco de Esquerda está preparado para negociar uma solução que ofereça estabilidade para o país", reforçou..

Catarina Martins elencou desde já algumas das condições que o seu partido define como prioritárias para negociar, sendo a primeira a "reposição dos cortes da troika que ainda estão na legislação laboral". A líder bloquista especificou: "Combater a precariedade, proteger o trabalhos por turnos, defender as pensões e acabar com duplo corte do fator da sustentabildiade."

Como pontos prioritários, Catarina Martins apontou ainda "salvar o SNS, garantindo o seu financiamento, pondo fim à premiscuidade com o privado e caminhar para a exclusividade".

Outra condição para o BE e "recuperar o controlo público dos CTT".