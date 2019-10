Abstenção nas legislativas pode chegar aos 51,5%, indica projeção

A projeção avançada pela SIC aponta para taxa de abstenção entre 47,5 a 51,5%. Os dados da RTP variam entre 44% e 49%. Já de acordo com a TVI, a taxa de abstenção pode variar entre os 35,4% 39,41%.

Nas eleições legislativas de 2015, a taxa de absteção foi de 44,1%.

No entanto, os números deste domingo devem ter em conta que há mais 1 milhão e 100 mil eleitores do que há quatro anos, fruto do registo automático nos círculos da emigração.

Projeções à parte, os dados oficiais até às 16h00 apontavam que cerca de 4,17 milhões de eleitores já tinham votado nas eleições legislativas deste domingo. Trata-se 38,59% dos eleitores, umas descida face aos 44,38% no mesmo período de há quatro anos.