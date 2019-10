Flamengo regressa aos triunfos e lidera Brasileirão

O Flamengo venceu a Chapecoense, por 1-0, em jogo da jornada 23 do Brasileirão.

O golo, da equipa de Jorge Jesus, foi apontado por Bruno Henrique, aos 35 minutos.

A partida colocou frente a frente o primeiro e o último classificado, mas a partida não foi fácil para o Flamengo. JJ fez algumas poupanças este sábado.

O Mengão regressa aos triunfos depois do empate diante do São Paulo, para o campeonato, e do empate com o Internacional, para a Libertadores.

O Flamengo passa a somar 52 pontos, mais seis que o Palmeiras, segundo classificado, que só defronta o Atlético Mineiro no domingo.