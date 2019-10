O poeta de Machico que chegou a cardeal

Veja também:

D. José Tolentino Mendonça nasceu em Machico, na Madeira, em 1965 e foi ordenado padre em 1990, aos 24 anos. É doutorado em Teologia Bíblica.

Biblista, investigador, poeta e ensaísta, Tolentino de Mendonça foi condecorado com o grau de Comendador da Ordem de Sant’lago da Espada por Aníbal Cavaco Silva, presidente da República, em 2015.

Figura incontornável no meio cultural português – e não só – serviu durante anos a Igreja Portuguesa na construção de pontes entre os dois mundos, tendo chefiado o Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura.

Em 2010, quando o Papa Bento XVI visitou Portugal, D. José Tolentino foi o arquiteto do encontro com o mundo da cultura, no Centro Cultural de Belém, que foi muito elogiado, e foi também consultor do Conselho Pontifício da Cultura.

A sua vida sacerdotal foi sobretudo dedicada ao trabalho académico, tendo sido reitor do Colégio Português, em Roma, professor na Universidade Católica, em Lisboa e, mais recentemente, vice-reitor da mesma universidade, um cargo que só abandonou quando foi chamado a Roma.

Tem várias obras publicadas, tanto de poesia como de teologia, bem como crónicas e colaborou com vários órgãos de imprensa, tendo inclusivamente tomado conta da emissão da Tarde da Renascença na altura em que a rádio celebrou o seu 81.º aniversário.

Em 2018 orientou o retiro de Quaresma do Papa Francisco, tendo causado tamanho impacto que Francisco o nomeou, pouco depois, para o cargo de responsável do Arquivo e da Biblioteca do Vaticano, elevando-o a arcebispo.