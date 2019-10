🔴 Em direto. D. Tolentino de Mendonça é feito cardeal pelo Papa Francisco

05 out, 2019 - 14:45

Aos 53 anos, o arcebispo madeirense que no ano passado foi nomeado arquivista e bibliotecário da Santa Sé torna-se um dos mais jovens membros do colégio cardinalício. Biblista, investigador, poeta e ensaísta, o novo cardeal foi nomeado a 1 de setembro é o quinto prelado português a integrar o Colégio Cardinalício, o terceiro no atual pontificado.