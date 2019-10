Sol e subida da temperatura no domingo de eleições

O tempo irá estar convidativo para o voto este domingo, dia de eleições legislativas, em todo o território de Portugal continental. A exceção será mesmo o arquipélago dos Açores, em que se prevê chuva para todas as ilhas, exceto para o grupo oriental.

“Amanhã vamos ter um dia de céu pouco nublado, apenas com alguma nebulosidade na faixa costeira a norte do Cabo Raso, até meio da manhã. Prevê-se uma pequena subida da temperatura máxima, de entre dois a quatro graus”, esclarece Madalena Rodrigues, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Assim, na região da Grande Lisboa a temperatura rondará os 27 graus celsius e o vento será moderado de Norte. A previsão para o Grande Porto é idêntica, com ventos moderados a soprar de nordeste, temperatura a rondar os 23 graus e o céu também nublado.

Na Madeira, a previsão é de céu pouco a parcialmente nublado com as temperaturas a rondar os 25 graus. O vento será fraco no Funchal e moderado na ilha de Porto Santo.

No arquipélago dos Açores a previsão é de chuva e aguaceiros para todas as ilhas, exceto para o grupo oriental, que contará com céu parcialmente nublado. As temperaturas vão rondar os 25 graus e o vento soprará moderado.

Temperaturas acima do normal para a época

Para esta segunda-feira prevê-se de novo “uma subida de temperatura, de entre dois a três graus”, o que pode fazê-las chegar aos 30 graus no vale do Tejo e na região Sul do país. São valores “acima dos normais para a época do ano”, sublinha Madalena Rodrigues

As condições manter-se-ão na terça-feira e apenas na quarta se preveem descidas das temperaturas mínima e máxima. Chuva é que nem vê-la, garante a meteorologista.