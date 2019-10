Uma pessoa morreu na sexta-feira à noite ao cair na linha de comboios no sentido Lisboa-Cascais, na zona do Cais do Sodré, levando à interrupção da circulação, disse à agência Lusa o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.



A circulação ferroviária esteve interrompida entre as 22h40 e as 23h20 de sexta-feira.

No local estiveram os Sapadores dos Bombeiros de Lisboa com quatro viaturas.