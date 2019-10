Pedalar pela saúde mental. "Ainda há muito medo e preconceito" de pedir ajuda

Na véspera do dia das eleições legislativas, há quem vá pedalar 200 quilómetros pela saúde mental. A ideia parte do enfermeiro especialista Pedro Renca, que quer alertar para o estigma que ainda existe em torno das doenças psiquiátricas e demonstrar que há estratégias para uma melhor saúde mental.



Todos os que quiserem participar basta aparecer às 7h00 da manhã, deste sábado, no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental da Unidade Local de Saúde da Guarda ou se não tiver tanta pedalada, em qualquer parte do percurso, até ao Hospital Sobral Cid, em Coimbra. O enfermeiro conta ter companhia nesta iniciativa.

A bicicleta de Pedro Renca, 40 anos, enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiátrica, está preparada para percorrer os 200 quilómetros que separam a cidade mais alta do país (Guarda) do Hospital Sobral Cid, em Coimbra.

Um esforço físico e um alerta na visão de Pedro Renca. “O objetivo é tentar mudar a mentalidade das pessoas, fazendo perceber que a saúde mental faz parte da nossa saúde,” afirma o enfermeiro do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) – Polo Hospital Sobral Cid, que promove a iniciativa pelo segundo ano consecutivo, a “MENTALbike Tour”.

“Todos nós ao longo da vida, nem sempre estamos felizes, ou tristes, faz parte da normalidade do nosso estado. Faz falta trabalhar junto da comunidade, desde as crianças aos idosos, no sentido de fazer entender que a saúde mental não é um bicho de sete cabeças. Quando não estamos bem, não temos que ter problemas em procurar ajuda”, alerta Pedro Renca.

Em quase 20 anos de profissão, o enfermeiro especialista em Saúde Mental e Psiquiátrica percebe que falta literacia na saúde mental. “Existe muito medo, muito preconceito em ir procurar um profissional na área da saúde mental. O ‘doido’ o ‘maluco’ são expressões que não fazem sentido utilizar” e daí, entende Pedro Renca, ser necessária a aposta na literacia da saúde mental. “Cabe a todos nós trabalhar a saúde mental”.

E como se trabalha diariamente para a saúde mental? “Algo muito simples para descomprimir e encontrar o equilíbrio, uma simples caminhada, ouvir música, cozinhar, fazer crochet”, exemplifica o enfermeiro que este sábado vai ele próprio demonstrar outra hipótese, ou seja, pedalar num percurso de 200 quilómetros em bicicleta de Guarda a Coimbra.

Quem quiser participar basta aparecer ou às 7h00 da manhã, ou a meio do percurso, que vai ter início pelas 7h00, junto do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental da Unidade Local de Saúde da Guarda, e tem o fim previsto para as 15h00, para o CHUC – Hospital Sobral Cid, em Coimbra.

A iniciativa conta já com meia centena de inscritos e para mais informações deve contactar o enfermeiro Pedro Renca através do correio eletrónico: mentalbiketour2019@gmail.com.

A iniciativa pretende ainda assinalar o Dia Mundial da Saúde Mental, agendado para 10 de outubro.