Manuel Ferreira de Oliveira era "uma das mentes mais brilhantes" de Portugal, diz Mário Centeno

O ministro das Finanças, Mário Centeno, lamentou "profundamente" a morte do antigo presidente da Galp Energia Manuel Ferreira de Oliveira, considerando que Portugal "perde uma das suas mentes mais brilhantes e esclarecidas".

Ferreira de Oliveira morreu este sábado, aos 70 anos, e o seu corpo vai estar em câmara ardente na igreja do Cristo Rei, na cidade do Porto, anunciou a Universidade do Porto.



"Lamento profundamente o desaparecimento do professor Ferreira de Oliveira", afirmou Mário Centeno, numa declaração incluída numa nota do Ministério das Finanças.



"Portugal perde uma das suas mentes mais brilhantes e esclarecidas, com quem tive a felicidade e a honra de trabalhar nestes últimos quatro anos", prosseguiu o governante, expressando as suas condolências à família.



"No momento do desaparecimento do professor Manuel Ferreira de Oliveira, o Ministério das Finanças destaca a sua carreira profissional preenchida, como gestor de excelência em diversas áreas, com destaque para o setor energético", refere o ministério, na nota, agradecendo "todo o seu empenho e trabalho nas funções que mais recentemente desempenhou como presidente da comissão de nomeações, avaliação e remunerações da CGD".



As Finanças destacam ainda que o ex-presidente da Galp Energia era "um líder cujo percurso profissional e académico deixam uma marca inegável em Portugal".