Bagdade

Sobe para 93 o número de mortos em manifestações no Iraque

05 out, 2019 - 14:04 • Lusa

Desde terça-feira, dia em que as manifestações no Iraque começaram, já houve cerca de 4 mil feridos e 93 vítimas mortais. Os protestos continuam durante o fim de semana, pela reivindicação do fim da corrupção no país, pela diminuição da taxa de desemprego e melhores serviços públicos.