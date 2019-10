​Diana Soller: “O impeachment assenta como uma luva no discurso de Trump”

Pode ser o pretexto ideal para Trump mobilizar as temíveis bases eleitorais “jacksonianas”? Acabará por rebentar nas mãos dos democratas que voltaram a ter maioria na Câmara dos Representantes não com a ameaça de destituição, mas com um discurso assente na saúde, crise climática e desigualdades, temas do quotidiano do eleitor? Que efeitos terá na aplicação futura do ponto mais grave previsto constitucionalmente: afastar sem eleições o presidente em exercício?

As incógnitas são muitas e pretexto para a análise de Diana Soller, investigadora do IPRI-NOVA e coautora com Tiago Moreira de Sá do livro “Trump: O Método no Caos”.

“O impeachment vai desviar a atenção das medidas concretas num quadro que favorece Trump”, defende a investigadora e especialista na política norte-americana.

Diana Soller não vê como provável a destituição de Trump. “Não me parece que os senadores estejam dispostos a aprovar o impeachment a um presidente do seu próprio partido sem uma prova cabal da existência de traição ou corrupção”, defende em entrevista à Renascença apontando à maioria republicana no Senado.

A ideia do “impeachment” há muito estava presente no discurso político. Ser quase um ato anunciado não o banaliza? Como se chegou até aqui?

Poderá haver uma de três razões. A primeira, de que nunca nos lembramos por ser a mais óbvia, é a do Presidente Donald Trump ter mesmo cometido um crime. Quando falamos de “impeachment” estamos sempre a falar de um crime político e há, de facto, a possibilidade da Câmara de Representantes ter tido acesso a fortes indícios para a democrata Nancy Pelosi, speaker da Câmara, abrir o processo.

Essa é a razão legítima. No fundo deveria ser a única para se mover um processo de “impeachment” contra o Presidente Trump ou qualquer outro presidente. Depois há mais duas possíveis razões. Estão interligadas e, do meu ponto de vista, são ilegítimas.

A primeira: como se sabe desde que Trump foi eleito que uma parte significativa do Partido Democrata, em particular a ala mais radical à esquerda, tem pensado no impeachment como arma política em vez de ser uma figura constitucional excecional, afinal, o que impeachment sempre devia ser. Talvez essa ala radical tenha conseguido estender a sua influência ao partido no seu todo e também a Nancy Pelosi. Esta razão seria ilegítima.

A segunda razão ilegítima é a ser simplesmente uma tática política para desacreditar o presidente Trump neste período pré-eleitoral. As eleições serão em novembro de 2020, falta pouco mais de um ano, e é possível que do ponto de vista dos democratas o impeachment cause um desgaste político a Trump que confira aos democratas vantagem nas eleições.