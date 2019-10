A norte-americana Dalilah Muhammad bateu o recorde mundial dos 400 metros barreiras, ao vencer na final do Mundial de Atletismo de Doha.

A também campeã olímpica completou a prova em 52.16 segundos, retirou quatro centésimos ao seu anterior recorde mundial e conquistou o ouro no Qatar.

No pódio ficaram também Sydney McLaughlin (Estados Unidos), com 52.23, e Rushell Clayton (Jamaica), com 53.74.