Patrícia Mamona oitava na final do triplo salto

A portuguesa Patrícia Mamona terminou em oitavo lugar a final do triplo salto dos Mundiais de Atletismo que estão a decorrer em Doha, no Qatar.

A atleta do Sporting terminou com dois nulos e fez o seu melhor salto no primeiro ensaio (14,40).

A medalha de ouro foi conquistada pela venezuelana Yulimar Rojas, que saltou 15,37. No pódio ficam também Shanieka Ricketts.

Portugal fecha a presença nos Mundiais de Atletismo com uma medalha de prata, conquistada por João Vieira, nos 50 quilómetros Marcha.

[em atualização]