Filipa Martins qualifica-se para Tóquio 2020

A ginasta Filipa Martins garantiu um lugar nos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio.

A portuguesa confirmou presença depois de dois dias de qualificações no Campeonato do Mundo de Ginástica Artística, que decorreu em Estugarda, na Alemanha.

A atleta do Acro Clube da Maia terminou no 20.º lugar, o último que dava acesso direto aos Jogos Olímpicos, e fechou a qualificação com 49.698 pontos.

Filipa Martins já tinha estado nos Jogos Olímpicos do Brasil em 2016.

No final da prova, a ginasta de 23 ano disse que "foram três anos difíceis em que tive de recuperar de algumas lesões, tive obstáculos e mudanças. Espero nos próximos Jogos ser melhor do que fui no Rio".