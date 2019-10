O Benfica conquistou a Supertaça feminina de hóquei em patins.

As encarnadas venceram por 4-0 a equipa do Campo de Ourique no pavilhão Mário Mexia, em Coimbra.

Marta Piquero (2) e Marlene Sousa (2) marcaram os golos da partida.

A equipa do Benfica é heptacampeã nacional e hepta vencedora da Supertaça.