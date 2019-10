O Tondela venceu o D. Aves por 1-0, em jogo antecipado da nona jornada da I Liga.

O tento do triunfo é de Beunardeau, que assim fez um autogolo.

Com este resultado, o Tondela ascende, provisoriamente, ao quinto lugar com 12 pontos. Já o D. Aves é o lanterna vermelha, com três pontos.

Veja o resumo.