Carvalhal. “Sporting não está fora da luta"

O treinador do Rio Ave diz que o Sporting não está fora da corrida pela final four da Taça da Liga.

“Podemos não vencer os jogos todos, mas vamos entrar em todos os jogos para vencer. E que vamos jogar sempre com coragem. Foi isso que aconteceu em Alvalade, vencemos e ficámos numa boa posição”, referiu Carlos Carvalhal.

O técnico vila-condense fez esta sexta-feira a antevisão da partida contra o Portimonense para a segunda jornada do Grupo C da prova.

“O Portimonense também venceu o Gil Vicente e está igualmente em boa posição. O Sporting não está fora da luta, evidentemente, porque neste formato os mesmos pontos valem os golos e não está fora da corrida pela Final Four. Está tudo em aberto”, acrescentou.

Carvalhal considera que “o sorteio não foi muito favorável para nós, com dois jogos fora e um em casa - duas deslocações difíceis.”

O treinador reafirma que a viagem a Portimão “é de dificuldade elevada tendo em conta as expetativas que o adversário tem na competição, o valor da equipa, do treinador e do trabalho que António Folha tem realizado. Nós vamos jogar para ganhar, esse é o nosso objetivo.”