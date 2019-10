Ensaio Geral

Arquitetura para todos

05 out, 2019 • Maria João Costa, com sonorização de José Luís Moreira

No Ensaio Geral desta semana vamos a cinco novas exposições da Trienal de Arquitetura, os novos espetáculos da Companhia Nacional de Bailado e o regresso do ator Ivo Canelas ao palco com a peça imersiva "Todas as Coisas Maravilhosas". Mas temos também novos livros escolhidos por Guilherme d’Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC), um disco e um concerto da dupla brasileira Yamandu Costa e Renato Borghetti e o ciclo de conferências “Pensar o Humano”, que vai dar que pensar no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.