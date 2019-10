"BI animal". Vai ser obrigatório registar animais de estimação

Se tem um cão, um gato, ou um furão, prepare-se: a partir de 25 de outubro, é obrigatório que estes animais estejam devidamente identificados.

Um decreto dos ministérios do Ambiente e da Agricultura publicado esta sexta-feira em Diário da República indica que a medida tem o principal objetivo de alertar os donos para a responsabilidade de deter um animal e evitar situações de abandono.

Para tal, o detentor de um animal domesticado deverá dirigir-se a um veterinário para efetuar o registo do mesmo.

Para além da consulta, passará a ser cobrada uma taxa adicional de 2,5 euros aos veterinários. Isto significa que o valor total de registar um companheiro de estimação vai variar consoante o diagnóstico e assistência médica veterinária.

E se já tiver um "chip"?

Segundo informações obtidas pela Renascença junto do Sistema de Informação de Animais de Companhia, responsável pela base de dados que gere as incrições dos animais, caso o animal tenha um "chip" é provável que já tenha sido registado automaticamente. Se não tiver, o portador de um cão tem 12 meses para efetuar a incrição. Já no caso de ter um gato ou furão, o período é mais longo: são 36 meses.

O preço a pagar por um animal não identificado varia em coimas de 50 a 3740 euros.

Em junho de 2008, foi publicada legislação que obrigava a que todos os cães fossem registados. A diferença é que a nova legislação inclui, para além dos cães, os gatos e furões. Passará também a ser cobrada uma taxa de 2,5 euros aos veterinários que procedam à identificação do animal.