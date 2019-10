O único ponta-de-lança de raiz do plantel do Sporting, elegível para todas as competições, foi decisivo ontem na primeira vitória leonina na Liga Europa frente aos LASK Linz. Luiz Phellype fez um golo e uma assistência perante os austríacos, na partida em que foi titular pela primeira vez na era Silas.

Em entrevista a Bola Branca, Vasco Seabra, treinador do Mafra e que orientou o brasileiro no Paços de Ferreira, acredita que Luiz Phellype "será um ponta-de-lança de referência no Sporting, quando a equipa leonina estabilizar, mas sublinha que se trata de um avançado "diferente da Bas Dost e Slimani".

"É um jogador diferente do Bas Dost e Slimani. Eles são mais fixos, diria. O Luiz é mais refinado nas ligações. Quando o Sporting estabilizar o seu jogo, o Luiz vai acrescentar mais e crescer também. Será um ponta-de-lança de referência no Sporting. É sempre difícil substituir bons pontas-de-lança, ele será diferente do padrão que o Sporting tem tido, mas os adeptos vão gostar dele, porque entrega-se ao jogo. Vai fazer golos e assistências", diz.