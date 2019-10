Invasão dos adeptos à garagem de Alvalade custa 2 mil euros ao Sporting

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol castigou o Sporting, esta quinta-feira, com uma multa de 1.913 euros, pela invasão dos adeptos do clube à garagem de Alvalade.

A coima explica-se pelo registo de "agressões graves a espectadores e outros intervenientes", por volta das 23h15 da noite da derrota, por 1-2, com o Famalicão, para o campeonato.

"Os adeptos do Sporting, afetos ao GOA 'Diretivo Ultras XXI', tentaram invadir a zona das viaturas dos jogadores e staff do Sporting, pelo que houve necessidade de reforçar aquele local com mais efetivo policial. Após a força policial ter solicitado que os referidos adeptos abandonassem aquela zona e face à resistência destes, vários adeptos arremessaram diversos objetos à força policial, nomeadamente grades de metal e garrafas de vidro, não tendo, no entanto, por mero acaso, atingido nenhum polícia", pode ler-se no mapa de castigos.

O Sporting foi condenado, ainda, a pagar uma multa de 510 euros, devido a cânticos insultuosos de adeptos do Sporting, "em coro e repetidamente, no decorrer do jogo", contra o presidente, Frederico Varandas.