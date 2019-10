Fernando Mendes: "Sporting ainda não convence"

O Sporting mudou com a chegada de Silas, venceu dois jogos, mas Fernando Mendes ainda está convencido. A qualidade de jogo apresentada sustenta as dúvidas do antigo lateral dos leões.

"O Sporting ainda não convence, é uma equipa que não joga bem. As vitórias têm sido muito sofridas e a equipa tem jogado mal. Há jogadores em baixo de forma e a equipa está mal fisicamente", avalia Fernando Mendes, em entrevista à Renascença.

Por outro lado, destaca o trabalho que Silas tem realizado, a nível mental: "É melhor trabalhar em cima de vitórias e nesse aspeto há que dar os parabéns ao Silas, sobretudo, pelo trabalho psicológico e mental que tem feito neste pouco tempo. E temos de acreditar que as coisas irão ser melhor. Se ele conseguiu colocar o Belenenses SAD a jogar com a qualidade que jogava, tenho a certeza que, com tempo, fará o mesmo no Sporting".

O clube continua instável, mas Fernando Mendes não deixa de "lamentar a forma como os críticos se estão a comportar nas bancadas de Alvalade". "É um problema antigo. As pessoas preocupam-se com as caras e não com o clube", acrescenta, numa alusão às críticas direcionadas a Frederico Varandas.

Luiz Phellype não tem qualidade para ser titular do Sporting



Com a saída de Bas Dost, o Sporting ficou apenas com Luiz Phellype como opção para a posição de ponta de lança. "É curto", defende Fernando Mendes, referindo-se à qualidade do brasileiro. Na sua opinião, Luiz Phellype "é um bom jogador, mas não é a solução para ser titular do Sporting".

É, no entanto, o único e, nesse sentido, o antigo internacional português rende-se à evidência e conclui que "é com ele que o Sporting tem de sobreviver". Luiz Phellype foi suplente utilizado, com Silas, no jogo com o Aves, titular frente ao LASK e marcou no jogo da Liga Europa.

Bruno Fernandes voltou a evidenciar-se no desafio com os austríacos e "é o melhor jogador do campeonato português", considera Fernando Mendes. Todavia, o antigo jogador do Sporting adverte que é muito perigoso para o clube depender tanto de um só jogador, porque "não é possível fazer 60 jogos ao mais alto nível".