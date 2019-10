Bruno Fernandes na equipa da semana da Liga Europa

Bruno Fernandes foi escolhido para a equipa da semana da Liga Europa, relativa aos jogos de quinta-feira.

O médio do Sporting assistiu para um golo, marcado por Luiz Phellype, e marcou outro na vitória, por 2-1, sobre o LASK Linz, em Alvalade. Bruno Fernandes foi o rosto da reviravolta de cinco minutos da equipa de Silas.

Nota, ainda, para a entrade de Evan N'Dicka no onze da semana. O defesa do Eintracht Frankfurt marcou o golo que derrotou o Vitória de Guimarães, por 0-1, no Estádio D. Afonso Henriques.

Bruno Fernandes leva sete golos e cinco assistências em 10 jogos pelo Sporting, esta temporada. Com a exibição frente ao LASK, ajudou os leões a subir ao terceiro lugar do grupo D da Liga Europa, com três pontos, os mesmos da equipa austríaca, segunda classificada, e menos três que o PSV Eindhoven, que lidera.

Equipa da semana da Liga Europa: Plamen Iliev (Ludogorets); Boli Bolingoli (Celtic), Rafael Forster (Ludogorets), Evan N'Dicka (Eintracht), Kieran Tierney (Arsenal); Mohamed Elyounoussi (Celtic), Dani Quintana (Qarabag), Bruno Fernandes (Sporting), Gabriel Martinelli (Arsenal); Donyell Malen (PSV) e Umar Sadiq (Partizan).