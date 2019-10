O plantel do FC Porto treinou esta sexta-feira no estádio do Dragão, no dia a seguir à derrota em Roterdão, contra o Feyenoord, a contar para a Liga Europa.

Há três dragões no boletim clínico: Sérgio Oliveira, Romário Baró e Corona.

O S.C. Coimbrões confirma que a partida contra o FC Porto para a Taça de Portugal vai realizar-se “às 18h45 de sábado, dia 19, no Estádio Dr. Jorge Sampaio”.



[notícia corrigida]