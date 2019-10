António Sousa: "Foram erros a mais na finalização"

António Sousa, antigo médio do FC Porto, considera que foi o desperdício de várias oportunidades claras de golo que levou a equipa de Sérgio Conceição a perder no terreno do Feyenoord, por 2-0.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo jogador considera que a primeira parte foi boa e viu "falhas, apenas, no ataque". A segunda parte foi "menos boa", porque o Porto consentiu golos "por duas falhas individuais, o que é terrível, mas acontecem". O que mais aborrece António Sousa são os falhanços em frente à baliza adversária:

"Pela qualidade que o FC Porto tem, foram erros a mais na finalização, na área adversária. E, assim as coisas, ficam muito complicadas. Não pensava que o Porto perdesse pontos em Roterdão, embora o Feyenoord seja forte em casa, com o apoio do seu público."



Para António Sousa, a paragem que se segue nas competições não é benéfica para o Porto.



"Uma paragem bastante prolongada nunca é boa. É demasiado acentuada, mas admito que possa ser positiva para algumas equipas que, assim, podem limar algumas situações a ajudar à adaptação dos atletas. Depois desta pausa, os clubes entram numa fase importante da época", refere.

Refira-se que os próximos compromissos do FC Porto são diante do Coimbrões, para a Taça de Portugal, a 20 de outubro, e com o Rangers, para a Liga Europa, a 24 do mesmo mês.