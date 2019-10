Tancos, mais rua e o regresso dos Centenos

Mas, lá dizem os políticos, as sondagens valem o que valem, o que conta são os votos contados no domingo à noite.

A morte de Freitas do Amaral acabou assim por marcar o fim do período oficial de uma campanha eleitoral que teve o caso Tancos a percorrer toda a semana, se bem que a descer de intensidade. Intenso foi o furacão Lorenzo, que passou pelos Açores e levou o líder do PS a cancelar e alterar ações de campanha para acompanhar a situação como primeiro-ministro.

PS e PSD ainda descem o Chiado, mas sem música e o CDS cancelou a ação, assim como o comício festa previsto para a noite. Já o Bloco, no distrito de Setúbal, e a CDU, a subir até Braga, vão manter as suas ações neste fim de campanha em que andaram mais na rua do que na primeira semana.

Não fosse a morte de Diogo Freitas do Amaral, fundador do CDS e ex-ministro de um governo PS, e o Chiado na tarde desta sexta seria uma mistura de descidas. Primeiro o PS, depois o CDS, a seguir o PSD. Mas a morte do último fundador do sistema partidário do regime democrático levou a uma desaceleração das campanhas na sua ponta final.

A dada altura talvez se tenha percebido na caravana socialista que era preciso pôr o seu homem na rua. Mais na rua. Para lá dos comícios, para lá do contacto com os militantes. Aconteceu, Costa andou à vontade nas ações de rua, distribuiu rosas, foi bem recebido e a verdade é que nas passeatas não se ouve as pessoas falarem-lhe de Tancos.

E quando o tema parecia estar mais ou menos adormecido eis que é trazido de novo para a caravana socialista pela mão de Manuela Eanes. A mulher do ex-Presidente da República Ramalho Eanes foi apresentada numa arruada como apoio-surpresa do PS, mas acabou por falar de Tancos como um caso “gravíssimo”. Com Costa ao lado.

Foi a semana do aguenta-aguenta. De António Costa à espera que o tema de Tancos passasse, aliviasse de alguma forma. Manteve-se como tema tabu, bem como a guerra surda com o Ministério Público, com o líder do PS a garantir (a exigir?) respeito pelo poder judicial, mas a avisar que não anda ao sabor da conveniência eleitoral. Tancos, sempre Tancos.

Na rua, a campanha foi quase sempre morna. Exceções para a arruada de Santa Catarina, no Porto, e para a de Viana do Castelo, organizadas, mobilizadas, com bandeiras e confusão qb e aquela cadência dos bombos que contagia tudo à volta. Afinal de contas, o Minho é o Minho e não há comícios como os da Malafaia (quem nunca viu um arraial minhoto dificilmente consegue avaliar), e o Porto é o Porto e Rio bem disse que o Porto nunca o enganou e ele nunca enganou o Porto. Nos últimos dias intensificou-se o apelo ao voto do centro, aquele que tradicionalmente pende para o PS ou para o PSD, e aos abstencionistas. Ficar em casa é como votar no Bloco, no PCP ou no PS, avisou.

No mesmo dia voltou a conversa dos “Centenos”. O verdadeiro deu uma conferência de imprensa para dizer mal das contas do PSD e Rui Rio anunciou que o seu Centeno lhe daria uma aula. Mas Joaquim Sarmento só apareceu na campanha na quarta-feira e como peixe fora de água num passeio pela ria de Aveiro. Os desafios de ambos os lados para um debate caíram em saco roto por manifesta falta de vontade

Depois de segunda-feira, na reta final da campanha, Rio deixou cair Tancos dos discursos. Não fugiu do tema, mas quis assumidamente que já não fosse o foco central da sua campanha, como tinha sido durante quatro dias: quinta, sexta. sábado e domingo. Enquanto o seu líder parlamentar bradava contra a decisão de não convocar a comissão permanente para discutir o tema antes das eleições, o presidente do partido encolheu os ombros: era melhor ser antes? Era. Mas “ninguém morre por isso". ponto final parágrafo.

O líder social-democrata concentrou-se em alguns temas, como a degradação dos serviços públicos: prometeu, por exemplo, melhor gestão do SNS (mas avisou não pode melhorar tudo em quatro anos), menos carga fiscal (mas os portugueses não vão sentir uma redução abrupta na sua fatura fiscal), no fundo sem apresentar propostas concretas que corporizem a prometida alternativa. Talvez porque a grande diferença - acredita Rio e acredita a sua direção - é ele próprio. Uma mensagem centrada na personalidade do líder e da sua integridade, de político antissistema, de honestidade vendida como sendo à prova de bala.

As respostas também estavam mais ou menos ensaiadas ou, pelo menos, não iam muito além daquilo que são as propostas que constam do programa eleitoral.

Nalguns momentos foi mesmo diferente, sobretudo nas rábulas, ou momentos teatrais, que antecediam as "talks", termo usado pela direção de campanha para designar as sessões de perguntas e respostas (pré-combinadas) que substituíram os tais comícios tradicionais.

Bloco de Esquerda. Catarina ganhou a rua e deu um “chega para lá” ao PS

Na segunda semana de campanha, o Bloco de Esquerda (BE) foi até à rua e não se arrependeu.

Começou tímido em Lisboa e Viseu, mas o alento chegou a norte do país com Espinho, Vila Nova de Famalicão e Braga a colocarem Catarina Martins mais à vontade no género de ação que não parece estar no ADN do partido: as arruadas.

Foi também a norte que a líder bloquista deu os números aos objetivos eleitorais. Pediu mais deputados: o primeiro em Viseu e em Viana do Castelo e o segundo em Braga.

Estes foram alguns dos números apontados para o reforço pedido para 6 de outubro pela líder do Bloco que, depois de uma campanha apostada em falar no que foi feito e no que falta fazer, assumiu, pela primeira vez, a responsabilidade por parte do que não foi feito. Foi o “mea culpa” de Catarina Martins em áreas como a saúde e aos funcionários públicos.

Valeu o esforço da líder bloquista em manter a campanha afastada casos e das tricas. Catarina Martins matou à primeira a disputa de “Centenos” entre PS e PSD, mas não resistiu a dar um “chega para lá” a António Costa e lembrar-lhe que o PS não ganhou as eleições. Foi a reação da líder do BE que se impôs ao ataque socialista protagonizado Augusto Santos Silva. E, quinta à noite, Catarina quis deixar bem claro que está disponível para uma nova gerigonça.

A exceção entre os “casos” foi, claro está, Tancos. Uma presença inconveniente que, mesmo contra a vontade do BE, teimou em ficar até ao fim.

Mas, foram as propostas do partido para o país que fizeram o dia a dia dos bloquistas que, à semelhança das europeias, quiseram fazer uma campanha pela positiva. Se em maio, o resultado foi favorável, não havia razão para mudar a estratégia de jogo.

E, na preparação para o jogo eleitoral de 6 de outubro, entraram em campo, já na reta final, Francisco Louçã e Marisa Matias. Os dois bloquistas foram dois dos reforços da segunda semana de campanha do BE rumo às legislativas.