Lisboa. Faculdade de Ciências evacuada devido a substância perigosa

A Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) foi evacuada, na manhã desta sexta-feira, devido a uma reação "mais exuberante" de cloreto de titânio.

O incidente ocorreu no pólo do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente e teve origem na manipulação de uma solução com produtos químicos, disse à Renascença o sub-diretor da FCUL, Pedro Almeida.

"Não houve nem contaminação do lugar, nem contaminação da atmosfera, nem nenhum tipo de contaminação do campus. Isto é um fenómeno localizado", garante Pedro Almeida.

Não há registo de feridos nem de danos materiais. Segundo o Departamento de Comunicação e Imagem da Faculdade, foi “estabelecido, de imediato, o protocolo de segurança".

A PSP e os bombeiros deslocaram-se ao local e, pelas 14h15, ainda lá se encontravam. A hora prevista de reabertura do edifício é às 16h00.