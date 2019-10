Já há vacinas para a gripe. Mais eficazes e mais caras

É mais do dobro do que se gastou em 2018.

Graça Freitas foi convidada do programa As Três da Manhã a propósito dos 120 anos da Direção Geral da Saúde.

A DGS foi fundada a 4 de outubro de 1899, com o nome de Direção Geral de Saúde e Beneficência Pública.

Surgiu na sequência de um surto de peste que nesse ano assolou o Porto e o principal objetivo era melhorar a defesa contra futuras epidemias.

Ao longo do tempo, o âmbito da direção da saúde foi sendo alargado e hoje é um organismo fundamental para regulamentar e orientar a promoção da saúde e a prevenção da doença.

“Considero que a DGS tem um slogan muito feliz que é: proteger a sua saúde, proteger a nossa saúde”, afirma a atual diretora.

“A DGS, ao longo da sua história, teve a capacidade de se ir adaptando às circunstâncias e necessidades de cada época e também às expectativas das pessoas, sempre com este intuito da proteção da saúde pública, dos cidadãos no seu conjunto. E foi fazendo isso com medidas diferentes, tendo sempre dois objetivos muito grandes, que são a promoção da saúde e a prevenção da doença. Mais vale prevenir do que remediar”, conclui Graça Freitas.