E o “papagaio-mor do reino” no caso de Tancos é…

Afinal, o “papagaio-mor do reino” seria um comentador televisivo e não o Presidente da República, segundo o major Vasco Brazão, uma das figuras centrais do caso de Tancos.

Em declarações ao “Expresso”, o inspetor-chefe da Judiciária Militar diz acreditar que o Presidente Marcelo desconhecia a operação para a recuperação as armas e que também não tem indícios de que António Costa soubesse.

Já quanto ao ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, Brazão afirma não ter dúvidas de que estava a par de tudo.

Neste processo foram constituídos 23 arguidos, sendo que nove foram acusados de planear e executar o furto do material militar dos paióis nacionais de Tancos e os restantes 14, entre eles o ex-ministro Azeredo Lopes, da encenação que esteve na base da recuperação do equipamento.



Um mês após o furto das armas [4 de agosto], Azeredo Lopes recebeu Luis Vieira no seu gabinete e na presença do seu chefe de gabinete, Martins Pereira.Na ocasião, disse ter recebido do diretor da PJM um documento timbrado e assinado por este, relativo ao mal-estar da PJM face à intervenção da PJ nas investigações, mas que o mesmo não deu entrada oficial no seu gabinete por não reunir os critérios necessários, segundo a avaliação feita por Martins Pereira.

Quanto ao dia do achamento das armas [18 de outubro de 2017], Azeredo Lopes recebeu uma chamada telefónica da então Procuradora Geral da República Joana Marques Vidal a relatar que considerava que a PJM militar não tinha respeitado a delegação de competências na investigação do furto de Tancos e que estava muito desagradada com a situação, estando a ponderar fazer uma participação para efeitos da instauração de processos.