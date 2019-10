Novo adiamento à vista. É o que Boris vai pedir à UE caso não haja acordo até 19 de outubro

O primeiro-ministro britânico planeia enviar uma carta à União Europeia a pedir que o Brexit volte a ser adiado se nenhum acordo for alcançado entre as partes até 19 de outubro, quando faltarão menos de duas semanas para o atual prazo de retirada do Reino Unido da UE.

Esta intenção consta de documentos do Governo de Boris Johnson já entregues num tribunal escocês, noticia a BBC esta sexta-feira.

No mês passado, a oposição e vários elementos do Partido Conservador de Boris Johnson aprovaram um projeto-lei que exige que o chefe do Governo peça uma extensão do prazo do Brexit na ausência de um acordo de divórcio com a UE. Na altura, Boris disse que respeitará o diploma, mas voltou a repetir que o Reino Unido vai deixar o bloco europeu com ou sem acordo a 31 de outubro.

Ativistas anti-Brexit estão a pedir ao mesmo tribunal escocês que recebeu os novos documentos do Governo britânico que obrigue Boris Johnson a respeitar a lei. Nos documentos hoje noticiados pela BBC, o Governo diz que Johnson aceita a obrigação de enviar uma carta à UE a pedir um novo adiamento do Brexit caso nenhum acordo seja alcançado dentro de duas semanas.