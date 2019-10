Microsoft denuncia ciberataques do Irão para minar campanha às presidenciais dos EUA

Um grupo de piratas informáticos que aparenta estar ligado ao Governo do Irão levou a cabo uma série de ciberataques a contas de email de alguma forma relacionadas com a campanha às presidenciais norte-americanas de 2020, anunciou esta sexta-feira a Microsoft.

De acordo com um comunicado da empresa, foi registada "significativa" atividade cibernética por um grupo que também elegeu como alvos atuais e ex-funcionários do Governo dos EUA e jornalistas que cobrem política internacional e que escrevem sobre iranianos a viver fora do seu país-natal.

Durante um período de 30 dias, entre agosto e setembro deste ano, o grupo de hackers, que a empresa denomina de "Phosphorous", foi responsável por mais de 2.700 tentativas de identificar contas de email pertencentes a clientes específicos, tendo atacado 241 dessas contas.

Nos últimos tempos, ciberataques para interferir em processos eleitorais tornaram-se uma das principais preocupações de Governos em todo o mundo, sobretudo depois de as agências secretas norte-americanas terem concluído que a Rússia geriu uma operação de ciberataques e propaganda na internet para influenciar o processo eleitoral que, em 2016, conduziu à eleição de Donald Trump, atual Presidente dos Estados Unidos. Moscovo continua a rejeitar as acusações.