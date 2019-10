Cinco pessoas morreram e três ficaram feridas num acidente com uma aeronave na Ucrânia.

O avião de carga Antonov AN-12, da Ukraine Air Alliance, fez uma aterragem de emergência a cerca de 1,5 km do aeroporto de Lviv.

O aparelho transportava sete tripulantes e um passageiro e partiu de Vigo, em Espanha. De acordo com as autoridades, a falta de combustível terá estado na origem do acidente.