Rui Costa continua na UAE Team Emirates por mais dois anos

Rui Costa vai continuar a competir pela UAE Team Emirates, que representa desde 2017, nas próximas duas temporadas.

O ciclista português, 32 anos, renovou contrato por dois anos com a equipa dos Emirados Árabes Unidos. A decisão de Rui Costa, campeão do mundo de estrada em 2013, de prolongar o vínculo foi tomada no sentido de "ter continuidade no [seu] futuro como ciclista".

"Agradeço à UAE Team Emirates por me dar a oportunidade de trabalhar com a equipa rumo aos meus objetivos. É muito motivador saber que temos a confiança de toda a equipa e estou muito feliz por continuar a ser parte deste grande projeto de ciclismo", afirmou o ciclista, citado pelo site da equipa árabe.

Esta época, Rui Costa foi 10.º nos Mundiais de ciclismo, terminou o Grande Prémio de Montreal em sétimo, foi segundo na Volta à Romandia, fechou o "top-10" do Tirreno-Adriático, foi quarto na Volta a Omã e conseguiu o 10.º lugar da Volta à Comunidade de Valência.

A equipa da UAE Team Emirates para 2020 está completa: Andres Camilo Ardila, Fabio Aru, Mikkel Bjerg, Tom Bohli, Sven Erik Bystrom, Valerio Conti, Rui Costa, Alessandro Covi, David De La Cruz, Joseph Dombrowski, Davide Formolo, Fernando Gaviria, Sergio Henao, Alexander Kristoff, Vegard Stake Laengen, Marco Marcato, Brandon McNulty, Yousif Mirza, Sebastian Molano, Cristian Muñoz, Ivo Oliveira, Rui Oliveira, Jasper Philipsen, Tadej Pogacar, Jan Polanc, Edward Ravasi, Aleksandr Riabushenko, Maximiliano Richeze, Oliviero Troia e Diego Ulissi.