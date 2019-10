Real Madrid tem tudo acordado para contratar Salah

O Real Madrid tem tudo acertado com vista à contratação de Salah. Não Mohamed, ou Mo, egípcio do futebol, mas Mejri, tunisino do basquetebol.

De acordo com a rádio "Onda Cero", o poste, de 33 anos, que estava livre, depois de ter terminado o contrato com o Liaoning, da China, tem acordo para regressar ao Real Madrid, que representou entre 2013 e 2015.

Já o "verdadeiro" Salah, o menino de ouro do futebol egípcio, continua quietinho no Liverpool, a marcar uns golos e a assistir para outros, como fez na quarta-feira, frente ao Salzburgo, para a Liga dos Campeões. O extremo marcou dois golos e foi decisivo na vitória dos "reds", por 4-3.