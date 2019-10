A seleção portuguesa de futebol feminino entrou com o pé direito na qualificação para o Campeonato da Europa, que decorrerá em 2021.

Portugal venceu na Albânia por 1-0, com o único golo da partida a ser apontado por Jéssica Silva, logo aos 16 minutos de jogo.

Nas contas do grupo, Portugal soma os mesmos três pontos que a Escócia e Finlândia. A Albânia e o Chipre seguem com zero pontos.